Rijswijk, Niederlande (ots/PRNewswire) - TNO[1]-Untersuchungen in einer BSL-3-Laborkabine ergaben, dass die Korona-Pistole nach 15 Minuten eine 94,9 % ige Reduktion des Covid -19-Virus erreicht hatte. Im Laboraufbau befand sich das (lebende) Virus auf Edelstahlplatten in einem Abstand von 85 cm zum Gerät.Zuvor hatte das niederländische wissenschaftliche Institut Tests von Labors in Indien und Mexiko ausgewertet, die zeigten, dass das System Surrogat Viren von SARS COV-2, wie das AVIAN Corona-Virus (Vogelgrippe) und andere Coronaviren, innerhalb von fünf bis fünfzehn Minuten in geschlossenen Räumen von bis zu 100 m2 um 99,7 % reduziert.Diese Tests mit Surrogat Viren umfassten sowohl Tests mit Viren in Aerosolform als auch auf Oberflächen.Laut TNO steht insbesondere das AVIAN-Corona-Virus dem SARS-CoV2-Virus phylogenetisch nahe."TNO hat im Labor gezeigt, dass das Shycocan hilft, das Coronavirus unschädlich zu machen. Es trägt also dazu bei, das Infektionsrisiko zu verringern", sagt TNO.Die Korona-Kanone erzeugt mit Hilfe von Photonen eine negativ geladene Elektronenwolke. Diese reagieren mit den positiv geladenen Spikes der Coronaviren. Dieser neutralisiert das Virus und verhindert, dass es in menschliche Zellen eindringt.Inzwischen sind weltweit 70.000 Geräte installiert.Scalene betont, dass es sich nicht um ein Luftreinigungssystem oder ein medizinisches Gerät handelt. Es erzeugt kein Ozon und ist daher sicher für Mensch und Tier. Sie ist auch kein Ersatz für Korona-Maßnahmen. Das Gerät arbeitet nur elektronisch und ist daher als Hilfsmittel zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos gedacht.SARS COV-2 und andere für den Menschen gefährliche Viren werden weiterhin auftauchen, und zwar immer in verschiedenen Varianten. Wir werden wahrscheinlich noch jahrelang impfen und Maßnahmen ergreifen müssen. Dieses Gerät ist hervorragend geeignet, um die Infektionsgefahr durch Coronaviren in Räumen zu reduzieren.Andere Laboratorien hatten bereits antivirale Aktivität gegen Surrogat Viren von SARS-CoV2 nachgewiesen. TNO hat diese Tests ausgewertet und konnte nun auch antivirale Aktivität gegen lebendes SARS-CoV2 nachweisen.[1] TNO 2021 R10988 Virustötende Wirksamkeit eines Flächendesinfektionssystems auf SARS COV-2.