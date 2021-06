Die Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG geht mit einer neuen Privathaftpflicht an den Start. Versicherungsmaklern ans Herz legt der Anbieter dabei insbesondere die Premium-Plus-Deckung. Policenwerk, Maklerdienstleister und Assekuradeur, hat seine private Haftpflichtversicherung überarbeitet. Angeschlossene Makler können die Tarife in verschiedenen Varianten ihren Kunden für Neuabschlüsse ab sofort anbieten.Bei der Premium-Plus-Deckung stellt Policenwerk insbesondere die neue Deckungssumme von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...