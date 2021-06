Der dritte Prototyp des an die BMW Isetta angelehnten Microlino hat ein Faltdach. Außerdem hat der gleichnamige Elektroautobauer beim Design von Innenraum und Karosserie Hand angelegt. Im September will der Schweizer Hersteller Microlino auf der IAA in München die endgültige Version seines E-Flitzers präsentieren. Dann soll der BMW-Isetta-Klon in die Produktion gehen - vier Jahre nach dem ursprünglich anvisierten Start. Mittlerweile sollen schon 17.000 Vorbesteller auf ihre "Elektro-Knutschkugel" warten. Jetzt hat Micro den dritten Prototyp des elektrisch betriebenen ...

