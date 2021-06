Die patentierte Speech-to-Intent-KI-Technologie des Unternehmens, die zurzeit in einem der deutschen Werke von BSH eingesetzt wird, reduziert die Übergangszeit an der Fertigungslinie und sorgt so für eine Effizienzsteigerung von 75 % bis zu 100 %.

MONTREAL, June 11, 2021, ein kanadisches Unternehmen für eingebettete Spracherkennungslösungen, gab heute den Start seiner Partnerschaft mit BSH , Europas führendem Hersteller von vernetzten Haushaltsgeräten, bekannt, um die Sprachautomatisierung in seinen Werken einzusetzen. Das Unternehmen trat über seine Venture-Client-Einheit BSH Startup Kitchen mit Fluent.ai in Verbindung mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und die Ergonomie für Fabrikarbeiter an der Fertigungslinie zu verbessern.



"Wir hatten 11 Unternehmen für diese Partnerschaft in der Auswahl und haben uns für Fluent.ai entschieden, weil sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern abhob", sagte Ion Hauer, Venture Partner bei BSH Startup Kitchen. "Die Offline-Technologie von Fluent.ai ist robust gegenüber Störgeräuschen und hat eine geringe Latenz, was entscheidend ist. Die Lösung ist in der Lage, Sprachbefehle auch in der lauten Umgebung des Werks schnell und genau zu verstehen. Außerdem unterstützt das Unternehmen mehrere Sprachen und Akzente, was für die globalen Aktivitäten von BSH wichtig ist."

Derzeit müssen Fabrikarbeiter an ihren Arbeitsplätzen physische Tasten drücken, um Geräte entlang der Fertigungslinie zu bewegen, was bis zu vier Sekunden pro Arbeitsplatz dauert. Angesichts dessen war BSH auf der Suche nach einer Lösung, die die Effizienz erhöht und die Ergonomie für die Mitarbeiter verbessert.

Fluent.ai entwickelte eine Sprachsteuerungslösung für Arbeiter, die schwere Maschinen bedienen, indem sie in ein Headset sprechen, das mit einem eingebetteten Spracherkennungssystem verbunden ist. Der Fabrikarbeiter spricht einfach ein Wort zum Aufwecken des Geräts, gefolgt von einem Befehl, um die entsprechende Bewegung des Geräts an der Fertigungslinie auszulösen. Die Lösung bietet auch eine verbesserte Ergonomie, da die Arbeiter die Fertigungslinie bequem freihändig bedienen können. Erste Ergebnisse der Partnerschaft zeigen erhebliche Verbesserungen bei der Produktivität der Fabrikarbeiter. BSH sieht ein Potenzial für Effizienzsteigerungen von 75-100 Prozent in der Fertigungslinie.

"Die Implementierung der Technologie von Fluent hat die Effizienz in unserem Werk bereits verbessert, wobei die erste Implementierung der Lösung die Übergangszeit von vier Sekunden auf eineinhalb Sekunden reduziert hat", sagte Markus Maier, Projektleiter im BSH-Werk Traunreut. "Auf lange Sicht wird die Zeitersparnis in der Produktion von unschätzbarem Wert sein. Wir haben mit Fluent.ai an einer Fertigungslinie in einem Werk begonnen, haben dann auf drei Fertigungslinien erweitert, und BSH erwägt nun, die Technologie weltweit einzuführen."

BSH ist bekannt für Innovationen und für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Startups und Unternehmen. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von Gerätemarken in seinem Portfolio, darunter Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Thermador und viele mehr. "Wir freuen uns sehr, mit BSH zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das an der Spitze der Innovation steht und die Zusammenarbeit zwischen Startups und Unternehmen wirklich zum Laufen bringt. Seine Lösung in der realen Welt angewendet zu sehen, ist unglaublich lohnend. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit BSH fortzusetzen und auszubauen", sagte Probal Lala, CEO von Fluent.ai, zur Partnerschaft.

Um mehr über Fluent.ai zu erfahren, besuchen Sie https://fluent.ai/ .

Über Fluent.ai

Fluent.ai Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für Spracherkennungssoftware, das 2015 gegründet wurde. Die Mission von Fluent.ai besteht darin, die Geräte der Welt sprachfähig zu machen, damit jeder von seiner Technologie verstanden wird. In über sieben Jahren Forschung hat das Unternehmen mehrere Softwareprodukte für Sprachschnittstellen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, die es Originalgeräteherstellern (OEMs) und Dienstleistern anbietet. Die Lösungen von Fluent.ai bieten eine Genauigkeit ohnegleichen sowie ein hochgradig anpassbares Benutzererlebnis mit dem Ziel, endlich die Barrieren für die weltweite Akzeptanz von Sprachbenutzerschnittstellen zu durchbrechen.

Über BSH

BSH Hausgeräte GmbH ist mit einem Gesamtumsatz von rund 13,9 Milliarden Euro und 60.000 Mitarbeitern im Jahr 2020 ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsgeräte. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst elf bekannte Gerätemarken wie Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie die Ökosystemmarke Home Connect und Servicemarken wie Kitchen Stories. BSH produziert in rund 38 Werken und ist in etwa 50 Ländern vertreten. BSH ist ein Unternehmen der Bosch Gruppe.

Pressekontakt für Fluent.ai:

Laurel Pierce

Uproar PR

312-878-4575 x246

lpierce@uproarpr.com