Auch wenn Deutschland meint alle Atommeiler abschalten zu können, der Rest der Welt baut weiter auf CO2 freien Atomstrom und baut diesen aus. Die E-Mobilität braucht verlässliche Grundlast sonst geht das Netz vom Netz.

57 Millionen Pfund U3O8 oder umgerechnet etwa 32,5% der gesamten jährlichen Nachfrage, blieb die weltweite Uranförderung hinter der Nachfrage in 2020 zurück, für 2021 geht man von 47 Millionen Pfund U3O8 aus. Das bedeutet, dass der Uransektor allein für 2020 und 2021 ein Angebotsdefizit von mehr als 100 Millionen Pfund U3O8 aufweisen wird.

Und dennoch verharrt der Uran-Spot-Preis weiterhin auf einem überaus niedrigen Niveau um die 30 US$ je Pfund. Dies liegt vor allem an hohen Lagerbeständen, die seit der Fukushima-Katastrophe von vor 10 Jahren aufgebaut und noch nicht wieder vollständig aufgebraucht wurden. Bis 2016 förderten Minen weltweit immer neue Rekordmengen, teilweise sogar zu Abbaukosten oberhalb des Spot-Preises. Dass dieses System funktionierte, liegt an der Beschaffungsmethodik des Uranmarkts. Denn zum Spot-Preis werden nur kleinere Mengen gehandelt, die zumeist als Nebenprodukte beim Abbau ganz anderer Rohstoffe anfallen. Der weitaus größere Teil wird über langjährige Kontrakte gehandelt. Zuletzt versuchten viele Kraftwerksbetreiber ihre Versorgung zum billigen Spot-Preis kurzfristig zu sichern. Angesichts eines überbordenden Angebotsdefizits dürften diese allerdings in Kürze zum Verhandlungstisch zurückkehren und die auslaufenden Verträge (etwa 75% der gesamten Nachfrage werden in Kürze nicht mehr vertraglich gesichert sein) neu verhandeln. Erste Anzeichen dafür sind bereits erkennbar. Bis dahin kaufen selbst Produzenten, künftige Produzenten sowie ETFs den Spot-Markt leer und erhöhen damit den Druck auf die Versorgungsunternehmen.

Zusätzlich dazu schreitet die Entwicklung so genannter "Small Modular Reactors" schnell voran. Dabei handelt es sich um Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herkömmliche Reaktoren sind, in einer Fabrik hergestellt und dann an einen Montageort gebracht werden können. Dadurch sollte in Zukunft ein gewaltiger Nachfrageschub für Uran entstehen, denn an der Kernkraft als einzigem Grundlast-fähigem, emissionsfreien Energieträger führt die kommenden Jahrzehnte kein Weg vorbei, will man die gesteckten Klimaziele rund um den Globus erreichen.

Dieser Report liefert zahlreiche Informationen über den Uran-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Uran-Preise eignen, vervollständigt den Report.

