Peking (ots/PRNewswire) - Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Produkten und -Lösungen, stellt sein neues Produkt vor: TurboX CM2290/C2290 SOM (System On Module), das speziell für intelligente Produkte wie Point-of-Sale (POS) im Einzelhandel, industrielle Handhelds sowie Tracking- und Kameraanwendungen entwickelt wurde, um Kunden bei der Reduzierung von Kosten und Markteinführungszeiten während ihrer Produktentwicklung zu unterstützen."Thundercomm verfügt über jahrelange Erfahrung in den Bereichen KI und IoT. Wir haben viele hilfreiche Tools für unsere Kunden erstellt. Das TurboX CM2290/C2290 SOM ist das neueste Ergebnis", sagt Hiro Cai, CEO von Thundercomm. "Dieses neue Produkt bietet den Kunden eine kosteneffizientere Alternative und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Entwicklungserfahrung. In Zukunft werden wir unsere Anstrengungen in der Forschung nach neuen Produkten fortsetzen und weitere herausragende Produkte für Kunden auf der ganzen Welt herausbringen."TurboX CM2290/C2290 SOMDas CM2290/C2290 SOM basiert auf der Qualcomm QCM2290/QCS2290-Plattform, die das Upgrade von Qualcomm MSM8909 und QCM2150 ist und sich durch zuverlässige Leistung, Stromsparen mit LTE-Konnektivität sowie verbesserte Speicherunterstützung und niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Sie bringt hochwertige Funktionen in Geräte der Einstiegsklasse und bietet mehr Leistung, höhere Grafikfähigkeiten, eine bessere Bildqualität und eine verbesserte Energiebilanz. Der Formfaktor des Moduls ist 35 mm*35 mm (C2290) und 51 mm*35 mm (CM2290) LGA Gehäuse. Es ist eine ideale Plattform sowohl für Industrie- als auch für Consumer-Anwendungen, die eine High-Rate-Multimedia-Funktion erfordern.Außerdem hat Thundercomm vor ein paar Tagen das TurboX C865 SOM vorgestellt. Dieses Produkt ist ein kleines (45 mm x 56 mm), produktionsbereites, vorzertifiziertes (CE, FCC, ROHS) Modul, angetrieben von 7 nm Qualcomm Premium-Tier-Prozessor QCS8250, unterstützt SA/NSA Dual-Mode 5G-Netzwerk mit Thundercomm T55-Modul über PCIE-Schnittstelle.Informationen zu ThundercommThundercomm, mit Hauptsitz in San Diego, ist ein Joint Venture zwischen ThunderSoft und Qualcomm. Thundercomm wurde gegründet, um Innovationen im Internet der Dinge und in der Automobilindustrie zu beschleunigen und bietet Lösungen aus einer Hand, die auf Qualcomm-Technologien basieren. Durch seine Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie Android, Linux und anderen, das von ThunderSoft übernommene Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie ein globales Vertriebs- und Support-Netzwerk ist Thundercomm ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Kommerzialisierung verkürzen wollen. Erfahren Sie mehr unter www.thundercomm.comPressekontakt:Nadia+86-18611179298Original-Content von: Thundercomm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137055/4939704