von Oliver Ristau, Euro am Sonntag Dass die US-Wirtschaft kräftig wächst, zeigt die Statistik. Ein Plus von 6,4 Prozent im ersten Quartal ist mehr als ordentlich. Doch kaum ein Bild symbolisiert die tatsächliche Lage so treffend wie der Stau von Containerschiffen vor den US-Häfen auf See. "Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...