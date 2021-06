Aus dem Equity weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche in EUR um +0,2% zu. Der S&P 500 notierte in EUR wenig verändert (+0,1%). Der Stoxx 600 stieg um +0,4%, der Nikkei notierte unverändert. Der globale Schwellenländerindex fiel in EUR um -0,3%. Die Energiepreise stiegen im Wochenverlauf an. Erdöl der Sorte Brent notierte um +2,2% höher. Der Preisanstieg seit Jahresbeginn beträgt +40%. Der am Donnerstag berichtete Anstieg der US-Konsumentenpreise auf 5% (j/j) fiel höher aus als vom Konsensus erwartet worden war. Die Reaktion des Goldpreises darauf war moderat positiv. Der Preisrückgang der Vortage wurde rasch ausgeglichen. Der Goldpreis legte im Wochenvergleich in EUR um +0,2% zu, der Silberpreis stieg in EUR um +0,6%. Die Renditen von ...

