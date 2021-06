DJ Veranstalterbranche rechnet erst ab 2022 mit Normalbetrieb

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chancen, dass es in diesem Sommer noch große Konzerte geben wird sieht der Geschäftsführer des Veranstalters FKP Scorpio skeptisch. Als möglichen Zeitpunkt für einen vorsichtigen Neustart des Konzertlebens nennt Stephan Thanscheidt November oder Dezember dieses Jahres. Aber erst 2022 werde die Branche wieder richtig loslegen. "Mit dem wirtschaftlich komplett tragfähigen Geschäft, wie wir es kennen, und all den Dingen, die wir uns so lange zurückwünschen, rechnen wir erst im nächsten Jahr wieder zu hundert Prozent", sagte Thanscheidt im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Dafür fordert die Veranstaltungsbranche von der Politik einheitliche Öffnungsszenarien in Deutschland. "Nachdem Hilfsprogramme und Sonderfonds mittlerweile auf dem Weg sind, fordern wir nun von der Politik wirklich eine kontrollierte und geordnete, am besten über alle Bundesländer gleich ausgerollte Öffnungsstrategie, die uns und der gesamten Wertschöpfungskette, die an uns hängt, eine gewisse Planungssicherheit gibt", sagte Thanscheidt. FKP Scorpio zählt zu den größten Veranstaltern von Pop- und Rockkonzerten in Deutschland.

June 12, 2021

