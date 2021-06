Auch in dieser Handelswoche tendierten die Edelmetalle insgesamt leicht abwärts. Dazu trug ein erstarkter US-Dollar bei. Und obwohl die neuesten Inflationsdaten in den USA und der EU stärker ausfielen als erwartet, gingen die langfristigen Zinsen zurück. In diesem Umfeld gaben Gold leicht sowie Platin und Palladium etwas stärker nach, während Silber zulegen konnte.Gold insgesamt seitwärtsDie letzten Handelstage zeigten erstaunlicherweise, dass die langen Zinsen auf beiden Seiten des Atlantiks fielen, obwohl die jüngsten ...

