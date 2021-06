DJ Lufthansa Cargo umfliegt Belarus bis mindestens 20. Juni

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flugzeuge von Lufthansa Cargo und aller Partner-Airlines umfliegen den Luftraum von Belarus bis mindestens 20. Juni. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens der Welt am Sonntag. Wie es nach dem 20. Juni weitergehe, entscheide sich in den kommenden Tagen. Damit hält sich die Fracht-Tochter der Lufthansa an den Sanktionsbeschluss des Europäischen Rates, den belarussischen Luftraum zu meiden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.