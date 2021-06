In der Schweiz dürften synthetische Pestizide in der Landwirtschaft, in Gärten und öffentlichen Anlagen weiterhin eingesetzt werden können.Bern - In der Schweiz können synthetische Pestizide in der Landwirtschaft, in Gärten und öffentlichen Anlagen weiterhin eingesetzt werden. Gemäss Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden ein Verbot abgelehnt. Das Nein überrascht nicht. Nachdem in ersten Abstimmungsumfragen eine Mehrheit ein Ja einlegen wollte, bröckelte die Zustimmung danach zusehends. Zehn Tage vor dem...

