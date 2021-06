NEWQUAY (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich zufrieden mit dem dreitägigen G7-Gipfel im englischen Cornwall gezeigt. Es sei ein "außerordentlich kollaboratives und produktives Treffen" der G7 gewesen, sagte Biden am Sonntag im englischen Cornwall nach dem Abschluss des Spitzentreffens. Jeder am Tisch habe sowohl die Herausforderungen verstanden, mit denen man es zu tun habe, als auch "die Verantwortung unserer stolzen Demokratien, vorzutreten und für den Rest der Welt zu liefern".

Biden ist derzeit auf seiner ersten Auslandsreise als Präsident. Am Sonntagnachmittag wird er von der britischen Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen, bevor er zu Spitzengesprächen mit der Nato und der EU nach Brüssel weiterreist. Am Mittwoch steht in Genf ein mit Spannung erwarteter Gipfel Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an./lkl/DP/fba