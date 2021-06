Wenn du heutzutage überhaupt etwas Zeit im Internet verbringst, dann bist du wahrscheinlich sowohl mit Kryptowährungen als auch mit Meme-Aktien vertraut. Investieren in Kryptowährungen hat in den letzten Monaten wirklich abgehoben, während Meme-Aktien Anfang des Jahres in aller Munde waren, und vor kurzem erlebte AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H), eine klassische Meme-Aktie, wilde Kursgewinne und Verluste. Wenn du hoffst, bei einem dieser Trends mitzumachen, fragst du dich vielleicht - solltest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...