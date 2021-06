Die Bluerock Residential Growth REIT Inc. (ISIN: US09627J1025, NYSE: BRG) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,1625 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Die Ausschüttung für das zweite Quartal 2021 erfolgt am 2. Juli 2021 (Record date: 25. Juni 2021). Bluerock ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in New York City, NY. Im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...