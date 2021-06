Zum Wochenstart könnte der DAX wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,2 Prozent auf 15.721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der DAX hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15.704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15.732 Punkten ...

