Der Devisenmarkt hat vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch eine abwartende Haltung eingenommen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,2104 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau von Freitagabend. Bei einem Kurs von 1,0880 zeigt sich der Euro auch zum Franken kaum verändert seit Freitag. Der US-Dollar verharrt mit 0,8990 Franken ebenfalls auf dem Niveau, das er vor dem Wochenende hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...