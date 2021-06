In Branchen und Berufen mit hohem Frauenanteil sind die Löhne am tiefsten. Frauen müssen doppelt so häufig mit einem Tieflohn durchkommen wie Männer.Bern - Wachsende Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, andauernde Diskriminierungen und «die skandalöse Frauenrentenlücke» - von einer echten Gleichstellung sei man noch weit entfernt, stellt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) anlässlich des Frauenstreiks an diesem Montag fest. Frauen hätten rund ein Drittel weniger Rente als Männer. Gehe alles so weiter wie bisher...

