DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IBU-tec advanced materials AG schließt umfassende Vertriebskooperation für Batteriematerialien mit asiatischem, global tätigem Konzern



14.06.2021 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IBU-tec advanced materials AG schließt umfassende Vertriebskooperation für Batteriematerialien mit asiatischem, global tätigem Konzern - Forcierte Adressierung des asiatischen Marktes und strategiekonformer Ausbau des Batteriebereichs - Vertriebspartner von IBU-tec gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Batteriematerialien, u.a. für Elektromobilität - IBU-tec wird Lager mit eigenem Batterieprodukt aufbauen, um die sich abzeichnende hohe Nachfrage zu bedienen

Weimar, 14. Juni 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat mit einem asiatischen, global tätigen Konzern eine umfassende Vertriebskooperation für das aktuelle Batteriematerial von IBU-tec und künftige Produkte geschlossen. Damit gelingt IBU-tec ein wichtiger Schritt bei der beschleunigten Durchdringung des asiatischen Marktes und dem Ausbau des Batteriebereichs. Der Vertriebspartner zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich der Batteriewerkstoffe, die beispielsweise in Batterien für Elektromobilität eingesetzt werden. Das Batteriematerial von IBU-tec zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit aus. Einsatzgebiete des aktuellen Produkts sind LFP-Batteriezellen, die beispielsweise für Elektromobilität und stationäre Energiespeicher genutzt werden. Ab Anfang des vierten Quartals 2021 wird es global am Markt angeboten. Aufgrund des großen Potenzials der Vertriebskooperation und dem bereits jetzt hohen Interesse an dem Batterieprodukt wird IBU-tec damit beginnen, auf Vorrat zu produzieren und wird die entsprechende Lagerhaltung bis Jahresende weiter ausbauen. Ulrich Weitz, CEO, IBU-tec advanced materials AG: "Dass wir eine Vertriebsvereinbarung für unser Batterieprodukt noch vor dem offiziellen Markteintritt mit einem der weltweit führenden Lieferanten für Kathodenmaterialien abschließen konnten, ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Dies zeigt, dass wir mit unserem leistungsfähigen und hochqualitativen Produkt genau die Nachfrage des Marktes treffen. Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin im Rahmen von Forschungsprojekten auf Hochtouren an der Entwicklung weiterer hochwertiger Batteriematerialien." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. Kontakt



edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0) 69-905505-52

E-Mail: IBU-tec@edicto.de

14.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de