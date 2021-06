The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.06.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2021





ISIN Name

XS1413726883 AGRI RESOURCES GRP 16/21

AT0000A177D2 S IMMO 14-21 MTN 1

XS1077584024 RYANAIR 14/21 MTN

DE000DK8AEF6 DEKABANK DGZ IHS.6229

ES0213469580 EIB EUR. INV.BK 96/21 MTN

DE000A1KQ961 FMS WERTMGMT MTN 11/21

XS1434582703 BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN

XS1429814830 TITAN GLOBAL FIN. 16/21

XS1075309754 BUPA FIN. 14/21

US88033GCU22 TENET HEALTHC. 17/25

