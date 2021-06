Das Aufkaufen von Aktien stark geshorteter Unternehmen war in diesem Jahr der ganz normale Wahnsinn, und die beiden Vorzeigekinder sind AMC Entertainment Holdings und GameStop. Diese beiden Aktien steigen wieder an, bedingt durch Kleinanleger, die es den Hedgefonds zeigen wollen. Die Spekulanten haben vorerst Erfolg, aber beide Aktien werden sicher irgendwann wieder auf den Boden der Realität zurückkehren - es gibt wenig, was ihre Kurse außer der Begeisterung der Investoren stützt. Wenn du versucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...