Angers, Frankreich (ots/PRNewswire) - Bei ESSCA wird jedes Talent anerkannt und gefördert, wo immer es festgestellt wird. Je nach Talent, stehen eine Reihe von Stipendien für Auslandsstudenten zur Verfügung.ESSCA bietet Auslandsstudenten Stipendien für folgende Programme an: Bachelor in International Management, Master in Management, Master of Science in Finance, Digital and Big Data for value, Entrepreneurship and Design Thinking, International and Sustainable Management, Asia Luxury Marketing and Asia Digital Marketing and Business.ESSCA bereitet Talente seit mehr als 110 Jahren auf erfolgreiche Management-Karrieren vor. Wir unterstützen unsere Studenten erfolgreich dabei, ihre Zukunft zu gestalten.Wir sind eine führende französische Grande Ecole und unter den 1% der Business Schools weltweit, die eine Akkreditierung des Typs AACSB, AMBA und EQUIS anbieten. Demzufolge ist ein Diplom von ESSCA weltweit anerkannt und geachtet.Die Evaluierung von Stipendien erfolgt parallel zu unseren Aufnahmeverfahren und stützt sich auf die dafür vorzulegenden Dokumente: Bewerbung um ein Stipendium, Stipendien-Aufsatz, Hochschulzeugnisse und/oder Zeugnisse der Sekundarschule.Stipendien für das akademische Jahr 2021-2022:- Stipendien für regionale Talente- Stipendium für Führungskräfte weltweit- Stipendium der VielfaltESSCA Stipendien reichen von1 500 EUR - 2 500 EUR. Diese Summen werden von der Studiengebühr des ersten Jahres des gewählten Programms abgezogen. Nächste Vergabe-Runde: 15. Juni 2021Über ESSCADie ESSCA existiert seit 111 Jahren und ist eine Hochschule des Typs Grande École. Sie bietet eine Vielzahl von Programmen in folgenden Bereichen an: Marketing, Geschäftsführung, Finanzwesen, Personalwesen, Digitalbereich und Beratung. Sie ist Mitglied des französischen Hochschulverbandes Conférences des Grandes Ecoles und bietet einen auch in Frankreich anerkannten Masterstudiengang mit Bac + 5 Abschluss (Abitur+ 5 Jahre Studium) sowie ein Bachelor-Programm, Masterstudiengänge in einem Fachbereich und Programme für Masters of Science an. Die ESSCA School of Management ist unter den 1% der Management-Hochschulen weltweit, die drei Akkreditierungen anbieten: AACSB, AMBA und EQUIS. Sie stützt sich auf ihre ausgezeichneten Programme, ihre internationale Ausrichtung und ihre enge Zusammenarbeit mit Unternehmen. Sie verfügt gegenwärtig über ein Netzwerk von über 16 000 Absolventen weltweit. Die ESSCA Gruppe verfügt über 8 Standorte (in Frankreich und im Ausland). Sie bietet international ausgerichtete Studienprogramme und ein umfangreiches Netzwerk an Partneruniversitäten in 55 Ländern an.https://international.essca.fr/