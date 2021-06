Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der EZB-Entscheidung ist vor der FOMC-Sitzung, so die Analysten der Helaba.Insofern würden sich die Marktteilnehmer in der neuen Woche wieder mit geldpolitischen Themen auseinandersetzen müssen. Für die FED-Vertreter werde es wohl angesichts hoher Stimmungswerte in Industrie- und Servicesektoren sowie einer Teuerungsrate von 5,0% eine Gratwanderung, den Marktteilnehmern zu erklären, dass man noch nicht einmal darüber reden möchte, wann es Zeit sei für eine Taperingdiskussion, und gleichzeitig das Vertrauen der Märkte und Bürger zu erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...