Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar unverändert gezeigt. Wie am Freitagabend notierte er kurz vor 8.45 Uhr bei 1,2099 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2125 Dollar festgesetzt.Das Interesse dürfte sich in der heutigen Handelswoche nach Auffassung mehrere Analysten auf die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve richten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...