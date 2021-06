DJ PTA-News: SPARTA AG: Organveränderung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta008/14.06.2021/09:01) - Mit Meldung vom 16. März 2021 hat die Gesellschaft darüber berichtet, dass Herr Jüttner aus persönlichen Gründen beabsichtigt, aus dem Vorstand der Sparta AG auszuscheiden. Diesem Wunsch ist der Aufsichtsrat nachgekommen. Herr Jüttner wird nunmehr mit Ablauf des 15. Juni 2021 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Herrn Jüttner und bedankt sich für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

June 14, 2021 03:01 ET (07:01 GMT)