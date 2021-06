Der bislang für den 21. Juni geplante "Tag der Freiheit" soll gemäss Medienberichten um bis zu vier Wochen aufgeschoben werden.London - Der britische Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge die Corona-Massnahmen in England wegen der Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante verlängern. Der bislang für den 21. Juni geplante «Tag der Freiheit» solle um bis zu vier Wochen aufgeschoben werden, meldeten verschiedene britische Medien am Montag. Mit einer offiziellen Ankündigung des...

