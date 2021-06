Neckarsulm (ots) - Ab sofort werden bei Kaufland die gesamte Range der veganen und vegetarischen Eigenmarke "K-take it veggie" sowie die Mehrwegtaschen aus Kunststoff klimaneutral* hergestellt. Neben vielen weiteren klimaschonenden Maßnahmen, die das Unternehmen bereits umsetzt, soll das klimaneutrale Sortiment nun stetig ausgebaut werden.Damit ein Produkt klimaneutral wird, werden entstehende CO2-Emissionen erfasst, soweit es geht vermieden, reduziert und zu guter Letzt die nicht vermeidbaren über die Investition in Klimaschutzprojekte ausgeglichen. "Mit der klimaschonenderen Gestaltung von Teilen unseres Sortiments geben wir jetzt auch unseren Kunden die Möglichkeit, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen", sagt Lavinia Ahmad, Leiterin CR bei Kaufland. Über alle bedeutenden Kommunikationskanäle werden Kaufland-Kunden ab dieser Woche aktiv auf das Thema aufmerksam gemacht. Auf den Verpackungen wird zusätzlich durch ein gesondertes Logo auf den Ausgleich hingewiesen.Multitalent MehrwegtascheDie klimaneutrale Mehrwegtasche ist recyclebar und besteht zu 80 Prozent aus Altfolie, die direkt aus Kaufland-Filialen stammt. Damit zahlt Kaufland auf die gruppenübergreifende Plastikstrategie REset Plastic ein, denn das Recycling spart sowohl Material als auch CO2 ein. Durch den Produktionsstandort Deutschland werden zudem Transportwege und somit weitere Treibhausgasemissionen minimiert. Es bleibt ein geringer Anteil unvermeidbarer Emissionen, die durch die Unterstützung des Wasserkraft-Projekts "Nam Hong Hydropower" (https://www.climateline.org/001-0090028000.html) in Vietnam ausgeglichen wird. Das nach dem Gold-Standard zertifizierte Projekt trägt nicht nur nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasen bei, sondern ist gleichzeitig gut für die lokale Umwelt, die sozialen Belange der Bevölkerung und steigert deren Lebensqualität.Eigenmarke "K-take it veggie"Pflanzliche Lebensmittel haben von Natur aus einen niedrigeren CO2-Ausstoß als vergleichbare tierische Lebensmittel. Um die Emissionen der "K-take it veggie"-Produkte so niedrig wie möglich zu halten, setzt Kaufland im Rahmen der gruppenweiten Plastikstrategie REset Plastic auf die Umstellung hin zu umweltfreundlicheren Verpackungen. Beispielsweise konnte bei der Verpackung des "Infinity Burgers" der Kunststoffeinsatz um 70 Prozent reduziert werden. Der Ausgleich der nicht reduzierbaren Emissionen findet durch Unterstützung des mit Gold-Standard zertifizierten Klimaschutzprojekts "Qori Q'oncha - Effiziente Kochöfen" (https://fpm.climatepartner.com/tracking/15555-2103-1001/en?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com) in Peru statt.Alles rund um das Thema Klimaschutz bei Kaufland erfahren Sie unter: www.kaufland.de/klimaschutzWeitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder gibts hier: www.kaufland.de/presse.* Klimaneutral bedeutet hier, dass die Emissionen unserer Produkte erfasst und dann über zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +497132-94-680 419, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4940600