Der aus Österreich stammende Starkoch Wolfgang Puck, der seit Jahren die Gäste der Oscar-Nacht bekocht, eröffnet sein erstes Restaurant in seinem Heimatland. Er startet Mitte Dezember 2021 am Flughafen Wien mit "Wolfgang Puck Kitchen & Bar" mit Restaurant, Bar und Take Away-Bereich. Betrieben wird die Gastronomieeinrichtung von SSP - The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Flughafen Wien. "Ich freue mich sehr dieses kleine Restaurant an dem Ort zu eröffnen, an dem meine Reise begann. Ich hoffe, dass jeder genießt, was wir für diesen neuen Standort vorbereitet haben. Es ist etwas ganz besonderes für mich" sagt Starkoch Wolfgang Puck.

Den vollständigen Artikel lesen ...