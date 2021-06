Der chinesische Anbieter von Elektroautos hatte seinen Absatz in China im Jahr 2020 verdoppelt. Mit dem Produktionspartner JAC wurde zuletzt eine Verdopplung auf 240.000 Einheiten jährlich vereinbart, die aber erst nach Überwindung der aktuellen Halbleiterknappheit realisierbar sein wird. Ab Juli können Norweger bei NIO den Sports Utility Van (SUV) der BaureiheES8 bestellen. Dieser soll ab September dort ausgeliefert werden. Zum Start in Norwegen bauen die Chinesen ein Vertriebszentrum in Oslo auf. Die NIO-Aktie hatte vor einemJahr erst bei rund 6 $ notiert, sie schaffte bis Januar eine knappe Verzehnfachung. Von nur noch 33 $ im Mai hat sich der Wert auf zuletzt 45,68 $ erholt. Bei erwarteten 0,61 $ Verlust je Aktie sind 75 Mrd. $ Börsenwert eine mutige Spekulation, dass NIOin Zukunft eine TESLA-ähnliche Entwicklung nehmen wird.



