DGAP-Media / 2021-06-14 / 09:30 PRO-VOGUE - Relaunch: wir erobern neue Märkte für unsere Kunden PRO-VOGUE agiert seit mehr als 28 Jahren als erfolgreiche Promotion-Agentur. Der Relaunch der Webseite geht einher mit der Erweiterung der Dienstleistungen im Bereich Social Media, Onlineshop Marketing und öffnet nunmehr die Türen auf einen begehrten Markt für die Produkte - China. Was ist jetzt neu? Wir haben unser Angebot digitalisiert, so ist der Point of Sale für uns absehbar nicht mehr nur stationär, sondern wird im Netz abgebildet. Live-Shoppings 24/7 ist der neueste Trend -unsere Promoter präsentieren die Waren im Live Format mit sofortiger Kaufoption. Wir erobern neue Märkte für unsere Kunden mit einer All-in-One Lösung für den chinesischen Markt: Abverkauf von deutschen Markenprodukten in den chinesischen Social Medias und Plattformen Ergänzend können Call on Demands z.B. per Zoom die Angebote virtuell erläutern und so die Abverkäufe ankurbeln, auch immer mit Einsatz unserer geschulten Promoter. Wir helfen Online- Plattformen beim Onboarding von neuen Händlern, um deren Angebote zu diversifizieren. Was bringt eine gute Promotion-Agentur mit? PRO-VOGUE weiß, was heute als auch zukünftig im Trend ist und bringt die Produkte der Kunden genau dorthin. Mehr als 15.000 erfolgreiche Projekte, unter anderem für Falke, Birkenstock und Louis Vuitton wurden bereits umgesetzt. Direkt am Point of Sale werden die Kunden dort abgeholt, wo sie offen für Neues sind. Dabei steht immer das Motto von PRO-VOGUE im Fokus: "Good Vibes only!" Nähere Informationen: PRO-VOGUE Marketing GmbH Bremer Straße 6 D-60323 Frankfurt am Main Webseite: https://www.pro-vogue.de/ Telefon: +49 (0)69 91 33 50 - 0 Fax: +49 (0)69 91 33 50 - 40 E-Mail: info@pro-vogue.de Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: PRO-VOGUE Marketing GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2021-06-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PRO-VOGUE Marketing GmbH Bremer Str. 6 60323 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.pro-vogue.de EQS News ID: 1205158 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

