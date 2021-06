Der Devisenmarkt hat vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch eine abwartende Haltung eingenommen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag in einem impulsarmen Handel um die Marke von 1,21 US-Dollar bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1,2111 US-Dollar. Sie notiert damit ungefähr auf dem Niveau vom Freitagabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0890 nur wenig verändert seit vor dem Wochenende. Der US-Dollar verharrt mit 0...

