Ripple will den sogenannten XRP-Ledger für Defi und die zugehörigen Smart Contracts öffnen. Das ist eine Abkehr von der bisher strikten Fokussierung auf reine Zahlungsprozesse. Ripples Chefentwickler David Schwartz schlägt ein umfangreiches Upgrade für den XRP-Ledger (XRPL) vor, das "Decentralized Finance" (Defi) via Smart Contracts im gesamten XRP-Ökosystem ermöglichen soll, ohne dabei die Effizienz des XRPL zu verringern. Das sind "Federated Sidechains" Dazu schlägt Schwartz ein System sogenannter "Federated Sidechains" vor. Dabei handelt es sich um an das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...