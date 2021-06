Einige Tage vor Beginn der Sommerferien in den ersten Bundesländern haben Reisende wieder mehr Möglichkeiten bei der Wahl ihres Urlaubsziels. So hat das Robert-Koch-Institut zum Wochenende die Einstufung zahlreicher Länder und Regionen als Risikogebiete zurückgenommen - darunter auch weitere wichtige TUI-Sommerziele.Konkret zählen seit Sonntag etwa ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Auch die Inseln Madeira in Portugal und Zypern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...