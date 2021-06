Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt war im Mai eine deutliche Konsolidierung erkennbar, so die Experten von Union Investment.Nach den ereignisreichen Vormonaten hätten US-Staatsanleihen zuletzt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts gehandelt. Gute Konjunkturdaten und die vor allem in der ersten Monatshälfte anziehenden Inflationserwartungen hätten eigentlich für weiter steigende Renditen gesprochen. Der US-Notenbank FED sei es aber gelungen, das Zinsniveau zu stabilisieren. Verschiedene FED-Mitglieder hätten sich zu Wort gemeldet und dabei immer wieder deutlich gemacht, dass es sich beim aktuell zu beobachtenden Inflationsanstieg wohl nur um eine temporäre Entwicklung handeln dürfte. Darüber hinaus hätten die Währungshüter begonnen, die Marktteilnehmer behutsam auf einen beginnenden Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vorzubereiten. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index hätten US-Staatsanleihen im Mai einen leichten Zuwachs von 0,3 Prozent verzeichnet. ...

