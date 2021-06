DJ Teamviewer und SAP kooperieren bei Digitalisierung in der Industrie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Softwarekonzerne Teamviewer und SAP setzen auf eine Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation in der Industrie. Zum einen wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen die Software-Suite Frontline in SAP-Lösungen integriert. Frontline ist eine auf sogenannter Augmented Reality (AR) basierende Industrie-4.0-Lösung.

Die Unternehmen versprechen durch die Kooperation, die auch gemeinsame Vermarktungsaktivitäten umfasst, ein "breiteres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen", um Arbeitsplätze und Prozesse in der Industrie weiter zu digitalisieren.

Stefan Krauss, SVP & GM Discrete Industries und Energy & Natural Resources bei SAP, sieht darin Mehrwert für die von SAP eingeführte Industry Cloud. Alfredo Patron, EVP Business Development bei Teamviewer, spricht vom Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit, um die digitale Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzubringen. Beispiel für erste Anwendungsfälle seien die Unterstützung von Wartungs- und Reparaturprozessen bei SAP-Kunden in den Bereichen Maschinenbau und Komponentenfertigung.

Teamviewer Frontline wird nach Unternehmensangaben bei u.a. Deutsche Post DHL, BMW und Coca-Cola Hellenic Bottling Company eingesetzt.

