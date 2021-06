Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von New Work zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 255,50 Euro. Ein Plus in Höhe von 3,50 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von New Work. Für die New Work-Aktie liegt der Preis aktuell bei 255,50 Euro. Der Anteilsschein von New Work hat sich damit heute bislang besser entwickelt als der Gesamtmarkt, gemessen am SDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...