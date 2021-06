FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 900 (775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2620 (2420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3550 PENCE - INVESTEC INITIATES RESTORE PLC WITH 'BUY' - TARGET 580 PENCE - INVESTEC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1530 (1420) PENCE - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 465 (494) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 800 (730) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BERKELEY GROUP TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TAYLOR WIMPEY TARGET TO 190 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 800 (770) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 119 (112) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PERSIMMON TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES PRESIDENT ENERGY TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 5.0 (3.5) PENCE - RBC CUTS SANNE GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 925 (750) P



