Linz (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) letzte Woche brachte keine neuen Erkenntnisse, außer dass die lockere Geldpolitik fortgesetzt wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In dieser Woche würden sich viele Marktteilnehmer von der Sitzung der US-Notenbank FED etwas mehr erhoffen. Zumindest kleine Hinweise, wann eine erste Straffung der Geldpolitik kommen könnte. Hohe Inflationszahlen (Juni 5,0%) und gute Konjunkturdaten könnten in der FED die Diskussion in Gang bringen. Am Freitagnachmittag habe die Konsumentenstimmung der US-Universität Michigan mit 86,4 Punkten im Juni einen neuen Höchstwert gezeigt. EUR/USD habe danach bis 1,2100 nachgegeben. Die Aussichten für EUR/USD würden 1,2050 bis 1,2180 betragen. (14.06.2021/alc/a/a)

