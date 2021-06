Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Der Saraya Aqaba Waterpark, der erste Wasserpark von Weltklasse in der Stadt Aqaba und der größte im Königreich Jordanien, wird am 3. Juli 2021 seine Tore für lokale und internationale Gäste öffnen. Die Gäste werden das ultimative Wasserabenteuer mit über 25 einzigartigen Rutschen, Fahrgeschäften und Attraktionen erleben können.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte: https://www.multivu.com/players/uk/8906851-saraya-aqaba-waterpark-jordan-to-open-its-doors-july-3rd/Im Herzen der einzigen Küstenstadt Jordaniens gelegen, ist der Saraya Aqaba Waterpark mit einer Fläche von mehr als 28.500 m2 der größte Wasserpark des Königreichs. Der Wasserpark bietet ein vielfältiges Angebot an Fahrgeschäften, Rutschen und Erlebnissen sowie familienfreundliche Gaststätten. Die Gäste können unvergessliche Erlebnisse unter der Sonne mit Fahrgeschäften und Attraktionen schaffen, die von Jordaniens ikonischsten Wahrzeichen inspiriert sind, darunter Dead Sea Drop, wo die Gäste einen vertikalen Sprung machen können, um 12 Meter in die Tiefe zu stürzen, Wadi Rum Race, mit einem Multi-Racer, der es den Gästen erlaubt, sich ein paar Freunde zu schnappen und um den ersten Platz zu kämpfen, Aqua Jerash, mit ausgewiesenen Spielbereichen speziell für die Kleinsten zusammen mit familienfreundlichen Erlebnissen und vielem mehr.Hungrige Gäste können das Rose City Diner, das Hauptrestaurant des Wasserparks, besuchen, um aus einer Reihe von Speiseoptionen zu wählen, die von teilbaren Mahlzeiten bis hin zu Snacks für unterwegs reichen, einschließlich einer speziellen Getränkekarte. Erfrischungskioske finden Sie auch rund um den Park, die eine Vielzahl von Snacks, Eis, Getränken und mehr anbieten. Gäste, die Markenartikel und Schwimmbadbedarf kaufen möchten, können Al Siq Souk besuchen, das charakteristische Einkaufsgeschäft des Wasserparks.Chris Van Der Merwe, General Manager des Saraya Aqaba Waterpark, sagte: "Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass der Saraya Aqaba Waterpark der erste Wasserpark in Aqaba und der größte im Königreich Jordanien sein wird. Im Saraya Aqaba Waterpark erwartet Gäste aus aller Welt ein Wasserabenteuer wie kein anderes mit Rutschen, Fahrgeschäften und Erlebnissen, die für Gäste jeden Alters geeignet sind. Wir freuen uns darauf, Sie im Saraya Aqaba Waterpark für unvergessliche Erinnerungen zu begrüßen, die ein Leben lang halten werden."Der Wasserpark Saraya Aqaba wurde von Eagle Hills, dem größten Entwickler im Königreich Jordanien, entwickelt und wird von Farah Experience LLC, einer Tochtergesellschaft der in Abu Dhabi ansässigen Miral Asset Management LLC, betrieben.Weitere Informationen finden Sie unter https://sarayaaqabawaterpark.com/Hinweis an die Redaktion:Öffnungszeiten:- Täglich von 10:00 bis 18:00 UhrTicketpreise:- Tageskarte - JOD 35Informationen zum Saraya Aqaba Waterpark:Der im Herzen von Aqaba, Jordaniens einziger Küstenstadt, gelegene Saraya Aqaba Waterpark wird der erste seiner Art in Aqaba und der größte im Königreich Jordanien sein und neben familienfreundlichen Restaurants über 25 Fahrgeschäfte, Rutschen und Erlebnisse bieten. Der Weltklasse-Wasserpark bietet Abenteuer wie kein anderer für die ganze Familie.Auf einer Fläche von mehr als 28.500 m² bietet der Park mit jordanischem Thema aufregende Fahrgeschäfte und Attraktionen, die nach den bekanntesten Wahrzeichen des Königreichs benannt sind, darunter Jerash, Wadi Rum und viele mehr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529563/Saraya_Aqaba_Waterpark.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1529571/Saraya_Aqaba_Waterpark_Logo.jpgPressekontakt:+971565670700Original-Content von: Saraya Aqaba Waterpark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156519/4940966