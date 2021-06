Petra Gössi hat sich entschieden, das Präsidium der FDP.Die Liberalen nach über einem halben Jahrzehnt an der Parteispitze bis spätestens Ende Jahr abzugeben.Bern - Petra Gössi hat sich entschieden, das Präsidium der FDP.Die Liberalen nach über einem halben Jahrzehnt an der Parteispitze bis spätestens Ende Jahr abzugeben. Sie bleibt aber im Nationalrat. Die Partei schreibt in einer Mitteilung, sie bedauere diese Entscheidung sehr. Gleichzeitig könne aber auch frühzeitig für die Wahlen 2023 eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident präsentiert...

