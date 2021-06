München (ots) - Starke Gäste zum deutschen EM-Auftakt am Dienstag bei MagentaTV: Johannes B. Kerner wird den Ehrenpräsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, begrüßen. Michael Ballack fungiert als Experte, Thomas Wagner meldet sich aus der Allianz-Arena, Wolff C. Fuss kommentiert die Partie der deutschen National-Mannschaft gegen Frankreich. Die Einstimmung zum DFB-Auftakt mit Uli Hoeneß erfolgt bereits ab 17 Uhr, ehe Ungarn gegen Portugal den ersten Spieltag der Gruppe F eröffnen.MagentaTV bietet mit Oliver Pocher und Serdar Somuncu zum Deutschland-Spiel gegen Frankreich zudem zwei besondere "Reporter" auf einem zusätzlichen Kanal an. Die Partie wird ab 21 Uhr live gezeigt.Wer die weiteren deutschen Gegner in der Gruppe F beobachten will: um 18 Uhr trifft Partie Ungarn auf den amtierenden Europameister Portugal. Thomas Doll wird als Ungarn-Experte zugeschaltet sein, Christian Straßburger kommentiert.Bereits ab 13.30 Uhr und ab 16.30 Uhr wird das "Update: Die Mannschaft" mit Anett Sattler gezeigt.MagentaTV zeigt alle Spiele der EURO2020 live.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/4941048