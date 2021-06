DJ MARKT USA/Börsen nehmen neue Rekorde ins Visier

Nachlassende Inflationsängste dürften den US-Börsen zum Start in die neue Woche Rückenwind geben. Nachdem der S&P-500 am Freitag auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erreicht hat, zeichnen sich am Montag weitere kleine Gewinne ab. Die Futures auf den S&P und die anderen großen US-Indizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an.

Die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten für viele Industrieländer und die fortgesetzte Unterstützung der Notenbanken haben die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigten wird, wenn sie am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgibt. Zwar sind die Zinsen an den Anleihemärkten deutlich zurückgekommen, obwohl die Verbraucherpreise in den USA deutlich gestiegen sind, wie in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten zeigten. Gleichwohl bleibt ein Rest Unsicherheit, ob die Fed nicht vielleicht doch ihre Ansichten zu Inflation und Arbeitsmarkt ändert und die Zügel früher als erwartet anzieht.

Im Blick steht daneben der Ölpreis, der auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren notiert. Davon dürften die Aktien der Ölbranche profitieren. Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Unternehmensereignisse stehen ebensowenig auf der Agenda wie Konjunkturdaten.

June 14, 2021

