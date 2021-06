Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Überraschendes präsentierte die Europäische Zentralbank am Donnerstag, so die Experten von Union Investment.Die Geldschleusen der EZB würden vorerst weit geöffnet bleiben. Die kurzfristigen Wachstumsprognosen seien deutlich erhöht worden, während der mittelfristige Preisdruck verhalten scheine. Letzteres sei in den USA weniger der Fall gewesen, die Konsumentenpreise seien im Mai mit fünf Prozent deutlich angestiegen. Die Rentenmärkte seien angesichts der hohen Inflationsdaten jedoch nicht in die Knie gegangen. Ganz im Gegenteil, vor allem die US-Renditen seien im Rahmen steigender Anleihenotierungen teils deutlich gefallen. Dies alles habe auch die Aktienbörsen kalt gelassen, die in der Mehrheit bis Freitagvormittag leicht im Plus gelegen hätten. In den USA habe der S&P 500-Index mit knapp 4.250 Punkten ein Rekordhoch markiert. ...

