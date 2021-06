Vernier (ots) - Die 6. Auflage der TCS eSports League endete am Samstag mit dem Sieg der Coconutters. Das Team gewann die Meisterschaft dank seines Sieges über Edelweiss Esports. Die Spiele der 6. Ausgabe wurden über 800'000 Minuten live übertragen.Die 6. Auflage der TCS eSports League wurde erstmals vom Team Coconutters gewonnen, welches sich im Finale gegen das Siegerteam der vorherigen Ausgaben Edelweiss Esports durchgesetzt hat. Beide Finalisten sind automatisch für die zweite Auflage der International Masters qualifiziert, die von der TCS eSports League organisiert werden.Das Interesse an der TCS eSports League steigt von Ausgabe zu Ausgabe. Auch in dieser Spielsaison wurden bereits mehr als 800.000 Zuschauerminuten verzeichnet. Als der TCS im Frühjahr 2018 seine eSports League lancierte, war er damit ein absoluter Pionier in der Schweiz. Drei Jahre später ist die Rocket League (ein gewaltfreies Spiel, welches Fussball und Autos miteinander vereint) ein fester Bestandteil der jungen und wachsenden eSports-Szene des Landes.Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS: "Ich gratuliere dem Team Coconutters ganz herzlich zum wohlverdienten Titel! Die 6. Ausgabe war dank des Einsatzes aller Teams, die an dieser TCS eSports League teilgenommen haben, äusserst spannend. Das grosse Interesse an unserer Liga ist fantastisch und bestätigt, dass unsere Entscheidung, eine eigene eSports-Liga zu gründen, die richtige war."Zur zweiten Auflage des von der TCS eSports League organisierten International Masters treten die Teams Coconutters und Edelweiss Esports am 12. Juli im Finale gegen zwei internationale Teams an. Am 27. Juni und 4. Juli werden mehr als 50 internationale Teams in Qualifikationsturnieren um einen Finalplatz spielen. Alle Spiele dieses Turniers werden live auf tcsesportsleague.ch (https://tcs-esports-league.ch) und Twitch (https://www.twitch.tv/tcsesportsleague) übertragen.Die 7. Auflage der TCS eSports League wird im September 2021 starten. Interessierte Teams können sich für die nächste Auflage anmelden und finden alle Informationen zur TCS eSports League auf tcsesportsleague.ch. (https://tcs-esports-league.ch/)Pressekontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.ch,www.pressetcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100872562