DJ MÄRKTE EUROPA/Stimmung bleibt gut - Philips schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse der europäischen Aktienmärkte setzt sich am Montagmittag fort. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 15.714 Punkte - ein neues Allzeithoch wurde bei knapp 15.803 Punkten markiert. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 4.135 Punkte. Die europäische Industrieproduktion ist im April viel stärker als erwartet gestiegen.

Auch die Zinsseite wird unterstützend für Aktien gewertet. "Vom Rentenmarkt geht eine lange nicht dagewesene Ruhe aus", Thomas Altmann von QC Partners sagt. "Die Renditen haben sich stabilisiert, die Schwankungen sind zurückgegangen und diese Ruhe strahlt auch auf die Aktienmärkte aus", sagt der Vermögensverwalter. Die Anleger seien ganz auf die Linie der Notenbanken eingeschwenkt und betrachteten höhere Inflationsdaten als vorübergehendes Phänomen.

Fed-Sitzung als Highlight der Woche

Im Blick steht bereits die Sitzung der US-Notenbank mit der Zinsentscheidung am Mittwoch. Sollte die Tapering-Diskussion zunehmen, könnte das zwar einerseits die Stimmung an der Wall Street belasten, andererseits aber den Dollar weiter nach oben treiben. An den Aktienmärkten könnten die Ausschläge dann wieder zunehmen.

Neben Öl und Gaswerten liegen Technologie-Aktien mit plus 0,8 Prozent gut im Markt. Im DAX klettern Infineon um 1,1 Prozent und SAP um 0,7 Prozent. Delivery Hero ziehen um 1,7 Prozent an. Für Siemens Energy geht es um 3,7 Prozent nach oben, sie hatten allerdings zuletzt auch sehr schwach im Markt gelegen.

Die Sorgen vor einem Aufschub der Normalisierung bremsen IAG und Easyjet. Beide Titel geben nach. "Sollte sich die Delta-Variante in Großbritannien weiter verbreiten, könnte das die Öffnung verzögern", so ein Händler. Ähnlich hat sich zuletzt Regierungschef Boris Johnson geäußert. IAG fallen um 3,1 Prozent und Easyjet um 1,7 Prozent. Lufthansa und Air France-KLM liegen dagegen im Plus.

Teamviewer steigen um 7,3 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen: Zum einen wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen Frontline in SAP-Lösungen integriert.

Philips mit teuer Rückrufaktion

In der zweiten Reihe gewinnen K+S 2,5 Prozent auf 12,36 Euro. Die Commerzbank hat die Aktien des Düngemittelkonzerns mit einem Kursziel von 15 Euro zum Kauf empfohlen.

Ein Rückruf von Atemgeräten in den USA belastet Philips. Der Kurs fällt um 4 Prozent. Philips wird im Zusammenhang mit dem Rückruf von Schlaf- und Atemtherapiegeräten in den USA weitere Kosten von 250 Millionen Euro verbuchen, zusätzlich zu der Rückstellung von 150 Millionen aus dem ersten Quartal.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.134,67 0,19 7,97 16,38 Stoxx-50 3.548,02 0,19 6,66 14,15 DAX 15.713,70 0,13 20,43 14,54 MDAX 34.235,33 0,64 217,74 11,17 TecDAX 3.514,46 1,12 39,08 9,39 SDAX 16.483,44 0,50 81,81 11,64 FTSE 7.162,99 0,41 28,93 10,43 CAC 6.611,24 0,16 10,58 19,09 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,27 0,00 -0,51 US-Zehnjahresrendite 1,46 0,01 -1,22 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2119 +0,10% 1,2107 1,2103 -0,8% EUR/JPY 132,90 +0,12% 132,78 132,91 +5,4% EUR/CHF 1,0886 +0,04% 1,0876 1,0890 +0,7% EUR/GBP 0,8597 +0,20% 0,8578 0,8577 -3,7% USD/JPY 109,67 +0,02% 109,73 109,81 +6,2% GBP/USD 1,4097 -0,10% 1,4115 1,4113 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4122 +0,26% 6,4039 6,3985 -1,4% Bitcoin BTC/USD 39.306,50 +1,00% 39.236,50 37.026,25 +35,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,40 70,91 +0,7% 0,49 +47,2% Brent/ICE 73,24 72,69 +0,8% 0,55 +42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,44 1.877,58 -1,2% -23,15 -2,3% Silber (Spot) 27,69 27,94 -0,9% -0,25 +4,9% Platin (Spot) 1.151,38 1.152,50 -0,1% -1,13 +7,6% Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +28,3% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 06:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.