DJ Seehofer hat Coronavirus-Infektion überstanden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat laut seinem Sprecher seine Coronavirus-Infektion überstanden und ist zur Arbeit in sein Berliner Büro zurückgekehrt. "Der Bundesinnenminister ist seit der vergangenen Woche wieder in Berlin in seinem Büro", sagte Seehofers Sprecher Steve Alter bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Quarantäne endete nach vierwöchiger häuslicher Isolation, er hat nach Angaben seines Arztes die Infektion überstanden", sagte Alter. "Ihm geht es gut."

Alter hatte am 10. Mai über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass sich Seehofer mit dem Coronavirus infiziert habe und sich in häuslicher Isolation befinde. Anfang April war Seehofer mit dem Impfstoff von Biontech erstgeimpft worden.

