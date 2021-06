. Gegenüber dem Schweizer Franken liegt der Euro mit 1,0885 nur leicht höher als am Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0,8980 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Montag nach robusten Zahlen zur Industrieproduktion der Eurozone gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,2121 Dollar. Sie notiert damit etwas höher als am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken liegt der Euro mit 1,0885 nur leicht höher als am Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0,8980 Franken. Die robusten Zahlen zur...

