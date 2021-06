DJ Bundesamt führt Bußgeldverfahren gegen Telegram wegen NetzDG

BERLIN (Dow Jones)--Die zuständige deutsche Behörde hat zwei Bußgeldverfahren gegen den Messenger-Dienst Telegram eingeleitet, weil das Unternehmen Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) nicht erfüllt. Das hat das Bundesjustizministerium bestätigt. "Es ist zutreffend, dass das Bundesamt für Justiz im Wege internationaler Rechtshilfe zwei Anhörungsschreiben an das Unternehmen Telegram in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesandt hat", sagte Ministeriumssprecherin Rabea Bönnighausen bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Das Bundesamt für Justiz führt zwei Bußgeldverfahren gegen Telegram wegen des Fehlens eines vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgeschriebenen leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Meldewegs für strafbare Inhalte auf Telegram sowie wegen der Nichtbenennung eines Zustellungsbevollmächtigten für Ersuchen von Gerichten in Deutschland." Das Unternehmen habe nun Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Bönnighausen betonte auf Nachfrage, "dass andere Anbieter für die Justiz und die Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich erreichbar sind, bei Telegram ist das nach bisheriger Erfahrung nicht der Fall".

Der Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Steve Alter, wollte bei derselben Pressekonferenz keine Aussagen zu möglichen Konsequenzen für Telegram treffen. "Zunächst einmal sollte man das, was jetzt in Gang gesetzt ist, abwarten", sagte er. Im Moment bestehe noch die Chance, dass die geforderten Voraussetzungen geschaffen würden. "Deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, über eventuelle Folgemaßnahmen zu spekulieren." Das NetzDG sei mit dem Ziel entstanden, stärker gegen strafbare Inhalte vorzugehen, betonte Alter.

