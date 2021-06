Düsseldorf/Wahrenholz (ots) - Jede Menge Freudentränen wurden am Samstag in der Gemeinde Wahrenholz im Landkreis Gifhorn vergossen, als das Team der Deutschen Postcode Lotterie 1,4 Millionen Euro an 71 Glückspilze verteilt. Am lautesten jubelten Dirk* und Thorsten*: Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig überreichte den beiden, dank ihres gezogenen Postcodes 29399 BQ, jeweils einen goldenen Umschlag mit Gewinnerschecks über je 350.000 Euro.Die Wahrenholzer wurden vor wenigen Tagen von der Postcode Lotterie telefonisch informiert, dass sie gewonnen haben - wie viel haben sie jedoch erst am Samstag erfahren. Als Dirk und seine Ehefrau Kathleen* den symbolischen Scheck aus dem Umschlag ziehen, schlägt sich Kathleen die Hand vor den Mund. "Bei jeder Null mehr auf dem Scheck wurden die Sorgen weniger", sagt Dirk und lacht dabei. "Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt." Wofür der amtierende Schützenkönig und seine Frau das Geld verwenden werden, wissen sie noch nicht. Das Paar teilt sich die 700.000 Euro mit ihren Nachbarn Diana* und Thorsten. Die Ehefrau hatte ihren Mann noch vor Kurzem gebeten, sein Los zu kündigen, denn "er hat noch nie etwas gewonnen." Nun stehen die beiden mit dem Scheck in der Hand und Tränen in den Augen neben Moderator Felix Uhlig und ringen um Worte. Thorsten, der sich krankheitsbedingt beruflich neu orientiert, sagt: "Unser Ziel war es, vor der Rente ein Häuschen zu haben. Es muss auch nicht groß sein." Dieser Traum scheint für die beiden in greifbare Nähe gerückt.Wahrenholz bei Wolfsburg im Postcode-GlückWeitere 69 Glückspilze in Wahrenholz dürfen an diesem Glück teilhaben. Dass in der 3.700-Einwohner-Gemeindeso viele Menschen gleichzeitig gewonnen haben, liegt am Spielsystem der Deutschen Postcode Lotterie. Die Losbesitzer nehmen nämlich mit ihrem Postcode teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße. Da ein Postcode so mehrere Privathaushalte umfassen kann, können ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen. Im Juni geht der Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen an den Postcode 29399 BQ. Die Gewinnsumme teilen sich alle Lose mit dem gezogenen Postcode sowie die Lose mit der darin enthaltenen Postleitzahl.In Wahrenholz haben Dirk und Thorsten Lose mit dem Postcode 29399 BQ und teilen sich daher 700.000 Euro. Die weiteren 700.000 Euro teilen sich 69 Personen mit insgesamt 100 Losen - bei der Soziallotterie können pro Person maximal drei Lose erworben werden. So freuen sich 44 Personen mit je einem Los über jeweils 7.000 Euro. Sechs Personen bejubelten dank ihrer drei Lose stolze 21.000 Euro.Mehrere Gewinner in NachbarhäusernIn zwei Straßen feiern sogar ganze Nachbarschaften, darunter das Ehepaar Sven* und Rebecca*. In ihrer Straße gewinnen vier Nachbarinnen und Nachbarn. Das Ehepaar hat zwei Lose und erklärt: "Wir können das Geld gut gebrauchen. Wir renovieren gerade unser Haus." Als der Frührentner realisiert, dass er zweimal 7.000 Euro gewonnen hat, fällt er seiner Frau in die Arme. Nur wenige Minuten später und ein paar Häuser weiter freut sich Antje*, als Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig ihr einen Blumenstrauß überreicht. Während Antjes Mann unter der Dusche steht, nimmt die 42-Jährige vor dem Haus zwei goldene Umschläge entgegen: auch darin zweimal 7.000 Euro. Vor Freude brechen die Tränen aus ihr heraus. Mit dem Geld würden sie gerne einmal nach Kuba reisen. "Wir werden weiter teilnehmen. Auch unsere Freunde haben sich nun alle Lose gekauft", freut sich Antje. Sie betont außerdem, wie sehr sie es schätzt, dass die Deutsche Postcode Lotterie mit 30 Prozent aller Loseinnahmen soziale und grüne Projekte in der Nähe der Teilnehmenden unterstützt.Der gute Zweck gewinnt immerIn Niedersachsen förderte die Soziallotterie bereits über 300 gute Zwecke mit insgesamt mehr als 7,5 Millionen Euro. Eines davon ist das Otter-Zentrum Hankensbüttel in der niedersächsischen Südheide. Matthias Geng, Vorstandsvorsitzender des Otter-Zentrums: "Die finanzielle Förderung der Deutschen Postcode Lotterie hat bei uns vieles bewirkt: Wir konnten mehrere Gehege verbessern und modernisieren. Forschungsprojekte zum Schutz der seltenen Tierart konnten angetrieben werden. Auch die Bildungsarbeit in unserem Naturerlebniszentrum wurde durch die Postcode Lotterie unterstützt. Bei einem neu entstehenden Themenpfad wird es neue, spannende Dinge für Kinder und Erwachsene zu entdecken geben. Daher danken wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Niedersachsen für die Unterstützung durch ihren Loskauf und sagen den Monatsgewinnern in Wahrenholz herzlichen Glückwunsch!" Mehr zum Otter-Zentrum Hankensbüttel erfahren Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/aktion-fischotterschutz).Niedersachsen erneut im Postcode-GlückDer Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht bereits zum siebten Mal nach Niedersachsen. Erst im Mai 2020 jubelten vier Glückliche in der 500-Einwohner-Gemeinde Hedeper über insgesamt 1 Million Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/07-mai-2020-38322-hedeper-niedersachsen).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner/Gewinnerin sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.000 Projekte mit mehr als 80 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 2. Juli 2021.