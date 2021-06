Berlin (ots) - Egal ob bei Strom, Handy oder Versicherungen: Wer einen neuen Vertrag abschließt, bekommt bei vielen Anbietern sehr attraktive Konditionen. Bestandskunden hingegen schauen meist in die Röhre und bezahlen oft mehr. Der Geldratgeber Finanztip hat jetzt in einer repräsentativen Studie das Wechselverhalten von Haushalten in Deutschland genauer unter die Lupe genommen.Die Ergebnisse der Studie möchten wir Ihnen gerne in einem Online-Pressegespräch (via Zoom) vorstellen und dabei gleich beziffern, wieviel Haushalte sparen können, wenn sie ihre Verträge regelmäßig überprüfen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein:am Mittwoch, den 23. Juni 2021, um 9 Uhrmit:Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur von Finanztip)Bitte melden Sie sich für das Online-Pressegespräch bis zum 20. Juni 2021 per E-Mail unter presse@finanztip.de an.Die Zugangsdaten zum Online-Pressegespräch über Zoom erhalten Sie 24 Stunden und erneut eine Stunde vor der Veranstaltung per E-Mail. Für die Teilnahme benötigen Sie optional ein Mikrofon und eine Kamera. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung unter 030 / 220 56 09 - 80. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Über FinanztipFinanztip ist Deutschlands Geld-Ratgeber. Finanztip zeigt, wie man seine Finanzen einfach selbst machen kann. Dafür recherchiert eine unabhängige Redaktion aus Expertinnen und Experten rund um Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen für ihr Publikum relevante Finanzthemen: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Die Redaktion arbeitet nach einem strengen Redaktionskodex (https://www.finanztip.de/redaktionskodex/). Das Angebot von Finanztip ist kostenlos und umfasst einen wöchentlichen Newsletter (https://www.finanztip.de/newsletter/) mit mehr als 750.000 Abonnenten sowie eine Website mit mehr als 1.000 fundierten Ratgebern mit konkreten Empfehlungen. Die Finanztip-Ratgeber wurden im vergangenen Jahr mehr als 60 Millionen Mal aufgerufen. Darüber hinaus bietet Finanztip einen Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA) mit mehr als 250.000 Followern sowie die Podcasts "Auf Geldreise" (https://www.finanztip.de/podcast/auf-geldreise/) (der sich speziell an Frauen richtet) und "Geld ganz einfach" (https://www.finanztip.de/podcast/geld-ganz-einfach/) mit Saidi. Finanztip ist Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung, deren Stiftungszweck die Finanzbildung von Verbrauchern ist.Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation GmbH - ein Unternehmen derFinanztip-StiftungHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Geschäftsführer: Hermann-Josef Tenhagen, Dr. Fabian DanySitz der Gesellschaft: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg | HRB162233 BOriginal-Content von: Finanztip Verbraucherinformation GmbH - ein Unternehmen der Finanztip Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112681/4941331